OECD verilerine göre Türkiye, haftalık 45,7 saatlik ortalama çalışma süresiyle ikinci sırada yer aldı. Her 7 çalışandan biri haftada 60 saatin üzerinde çalışıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 2022 yılı istatistikleri, Türkiye'nin haftalık ortalama çalışma süresi bakımından en üst sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Türkiye, 45,7 saatlik haftalık ortalama ile yalnızca Kolombiya'nın gerisinde kaldı.

Haftalık çalışma süresi: OECD ortalamasının çok üzerinde

OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 37 saat civarında seyrederken, Türkiye bu rakamı neredeyse 9 saat aşıyor. Haftalık çalışma süreleri şöyle sıralanıyor:

Kolombiya: 47,6 saat

Türkiye: 45,7 saat

Meksika: 45,0 saat

Kosta Rika: 44,6 saat

Şili: 42,6 saat

En düşük haftalık çalışma süresi ise 30,5 saat ile Hollanda'ya ait.

Aşırı çalışma oranında da üst sıradayız

Türkiye'de çalışanların yüzde 15,1'i haftada 60 saatten fazla çalışıyor. Bu oran, OECD ortalaması olan yüzde 4,4'ün neredeyse üç katı.

Yüzde 60 üzeri çalışan oranları ise şöyle:

Türkiye: %15,1

Kolombiya: %14,2

Meksika: %13,4

Kosta Rika: %10,9

Yunanistan: %9,6

Bu oranlar, iş-yaşam dengesi açısından Türkiye'nin en stresli ülkeler arasında olduğunu gösteriyor.

Yasal çalışma süresi sektöre göre değişiyor

Türkiye'de yasal haftalık çalışma süresi, çalışılan sektöre göre farklılık gösteriyor:

İş Kanunu'na tabi çalışanlar: 45 saat

Basın ve deniz iş kolunda çalışanlar: 48 saat

Devlet memurları: 40 saat

Yer altı maden işçileri: 37,5 saat

Ancak özel sektörde bu yasal sınırların çoğu zaman aşıldığı, fazla mesailerin yaygın olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Aşırı mesai verimliliği düşürüyor

İş uzmanları ve sendikalar, fazla çalışmanın uzun vadede hem fiziksel hem de ruhsal sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor. Aynı zamanda verimliliği düşürdüğü ve iş kazası riskini artırdığına dikkat çekiliyor.