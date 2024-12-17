Carrey, devam filmi fikrinin ancak güçlü bir hikaye ve doğru ekiple mümkün olabileceğini belirtti.

“Emekli Olma İsteğim Dinlenmekten Kaynaklı”

Geçmişte oyunculuk kariyerine ara vereceğini duyuran Carrey, “Emeklilik konusunda ciddi düşünüyordum. Ancak aslında sadece biraz dinlenmeye, enerji toplamaya ihtiyacım vardı. Bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir ya da çalışmaktan keyif aldığınız bir ekip her şeyi değiştirir” diyerek geri dönüş için kapıyı aralık bıraktı.

Carrey, “Bu karar parayla ilgili değil, elbette şaka yapıyorum” sözleriyle hayranlarını güldürmeyi de ihmal etmedi.

Maske: Sinema Tarihinde İz Bırakan Bir Yapım

1994 yılında gösterime giren ve büyük bir popülerlik kazanan “Maske” filmi, Carrey’nin kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. Fantastik komedi türündeki film, yalnızca mizahi performansı değil, görsel efektleriyle de dönemin sinema teknolojisine damga vurmuştu. Carrey’nin Stanley Ipkiss karakteri, sıra dışı güce sahip bir maskeyle hayatı değişen sıradan bir adamı konu alıyordu.

Hayranlar Devam Filmini Bekliyor

Carrey’nin açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranlar, “Maske 2” fikrine büyük ilgi gösterirken, doğru ekip ve senaryo ile devam filminin yapılması gerektiği yönünde yorumlar yaptı. Jim Carrey’nin dönüşü, sadece “Maske” hayranlarını değil, sinema dünyasını da heyecanlandırdı.

Eğer “Maske 2” gerçeğe dönüşürse, Jim Carrey’nin ikonik performansını bir kez daha izlemek, sinema dünyasında büyük bir nostalji rüzgarı estirebilir.