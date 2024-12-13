UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup takımlar dikkat çekiyor! UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup takımlar dikkat çekiyor!

Çorum Şehir Stadyumu'nda, Çorum FK ve Amed FK arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Çorum FK, evinde galibiyetle 3 puan almayı hedeflerken, Amed FK da deplasmanda galibiyet kazanarak puanını artırmayı amaçlıyor.

Çorum FK'nın durumu

Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak bu maçta galibiyet hedefliyor.

Amed FK'nın durumu

Amed FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 21 puanla 13. sırada yer alan Amed FK, deplasmanda bu maçta galibiyet arayacak.

Çorum FK - Amed FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık Pazar
Saat: 16.00
Kanal: beIN Sports 2
Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu
Hakem: Batuhan Kolak
Yan Hakemler: Hasan Erdoğan, Mahmut Gülle

Kaynak: HABER MERKEZİ