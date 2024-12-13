Çorum Şehir Stadyumu'nda, Çorum FK ve Amed FK arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Çorum FK, evinde galibiyetle 3 puan almayı hedeflerken, Amed FK da deplasmanda galibiyet kazanarak puanını artırmayı amaçlıyor.
Çorum FK'nın durumu
Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak bu maçta galibiyet hedefliyor.
Amed FK'nın durumu
Amed FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 21 puanla 13. sırada yer alan Amed FK, deplasmanda bu maçta galibiyet arayacak.
Çorum FK - Amed FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 15 Aralık Pazar
Saat: 16.00
Kanal: beIN Sports 2
Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu
Hakem: Batuhan Kolak
Yan Hakemler: Hasan Erdoğan, Mahmut Gülle