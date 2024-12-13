Çorum Şehir Stadyumu'nda, Çorum FK ve Amed FK arasında oynanacak bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Çorum FK, evinde galibiyetle 3 puan almayı hedeflerken, Amed FK da deplasmanda galibiyet kazanarak puanını artırmayı amaçlıyor.

Çorum FK'nın durumu

Çorum FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak bu maçta galibiyet hedefliyor.

Amed FK'nın durumu

Amed FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 21 puanla 13. sırada yer alan Amed FK, deplasmanda bu maçta galibiyet arayacak.

Çorum FK - Amed FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık Pazar

Saat: 16.00

Kanal: beIN Sports 2

Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu

Hakem: Batuhan Kolak

Yan Hakemler: Hasan Erdoğan, Mahmut Gülle