Üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında 18 yaş altı çocuklara çeşitli ideolojiler üzerinden örgütlenme çağrısı yapıldığı ve bu gruplarda eylem senaryoları, patlayıcı yapımı, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekât teknikleri gibi içeriklerin paylaşıldığını tespit etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde’de belirlenen 3 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, çocukların dijital ortamda radikal yapılara yönlendirilmesinin önlenmesi amacıyla benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.