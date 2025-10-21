Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tire ve Çeşme’deki iki önemli tarihi yapı için koruma kararı aldı. Hisarlık Kalesi ile Gözetleme Kulesi 1. grup kültür varlığı olarak tescillenirken, Alaçatı’daki kaya mezarın koruma alanı güncellendi.

Tarihi yapılara koruma kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmir’in Tire ve Çeşme ilçelerinde yer alan iki tarihi taşınmaz için koruma kararları aldı.

Tire ilçesindeki Hisarlık Mahallesi’nde bulunan ve Bizans Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen Hisarlık Kalesi ile Gözetleme Kulesi, 1999 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararı doğrultusunda 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

Kurul ayrıca, daha önce belirlenen 50 metrelik koruma alanını iptal ederek alanın yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Tapu kayıtlarına şerh konulacak

Alınan karar doğrultusunda ilgili parsellerin tapu kayıtlarına,

“1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhleri işlenecek.

Ayrıca, bu alanlara ilişkin koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması ve kurul onayına sunulması kararlaştırıldı.

Alaçatı’daki kaya mezar yeniden tescillendi

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi sınırlarında yer alan tek odalı kare formlu kaya mezar için de yeni bir karar alındı.

Hazineye ait mera alanı ile özel mülkiyete kayıtlı parsellerin kesişiminde bulunan bu yapı, 2863 sayılı Kanun kapsamında 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak yeniden tescil edildi.

Mezarın bulunduğu parsellerin tapu kayıtlarına “1. grup korunması gerekli kültür varlığı” ve “kısmen koruma alanıdır” ibareleri eklenecek.

Söz konusu alan, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içinde kaldığından, karar ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilecek.

Kültürel mirasın korunması vurgusu

Kurul, bu kararların İzmir’in tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilir biçimde korunması için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Her iki karar da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, geçiş dönemi koruma esaslarıyla 3 yıl süreyle yürürlükte kalacak.