Çorum-Osmancık Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafif ticari araç, takla atarak orta refüje devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A W288155 07

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde yaşandı. Naki K. yönetimindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atarak refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Karanfil K. ve çocukları Gamze K. ile Arda K.’ya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Araç sürücüsü Naki K. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Vedat Işıkhan'dan makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Vedat Işıkhan'dan makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

A W288155 04

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA