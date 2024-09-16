Çorum-Osmancık Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafif ticari araç, takla atarak orta refüje devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde yaşandı. Naki K. yönetimindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atarak refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Karanfil K. ve çocukları Gamze K. ile Arda K.’ya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Araç sürücüsü Naki K. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Trafik akışı kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.