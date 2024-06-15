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Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Serkan Y, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarındaki kazada ise Mücahit E.G. idaresindeki 34 BB 6361 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yaralılardan Eylem A, Deniz A. ve Ege A, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ela A. (2), Eylem A. (31), Aslıhan A. (30), Deniz A. (1), Ege A. (1) ve Kemal Z. (61) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

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