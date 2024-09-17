Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptıktan sonra takla attı ve tarlaya devrildi. Olay, Alaca-Yozgat karayolunda gerçekleşti.

Kazanın detayları

Olay, Mustafa O.'nun kullandığı 41 SR 268 plakalı otomobilin Koçhisar köyü yakınlarında kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Otomobil, savrulmaya başladıktan sonra bir ağaca çarptı ve takla atarak yaklaşık 85 metre sürüklendi. Ardından tarlaya devrilen araç, ciddi hasar gördü.

Sürücü hafif yaralandı

Kaza sonucu sürücü Mustafa O., tarlaya devrilerek ölümden döndü. Şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla incelemelerini sürdürüyor.