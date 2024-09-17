Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Arjantinli futbolcunun tedavisinin sürdüğünü ve iyileşmesi için henüz erken olduğunu belirtti. Icardi'nin tam olarak iyileşmesi için en az 1 hafta ile 10 gün arasında bir süreye ihtiyaç duyulacak.

Fenerbahçe maçında olmayacak

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin Fenerbahçe ile oynanacak olan maçta kesinlikle yer almayacağını duyurdu. Buruk, Icardi'nin sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, futbolcunun sahada olabilmesi için acele edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Tedavi süreci ve beklentiler

Galatasaray taraftarları, Icardi'nin geri dönüş tarihini merakla bekliyor. Buruk'un açıklamasına göre, futbolcunun sağlığına kavuşması ve sahalara dönüşü, tedavi sürecine bağlı olarak planlanacak. Bu süreçte, takımın diğer oyuncuları ve teknik ekip, Icardi'nin eksikliğini en iyi şekilde telafi etmeye çalışacak.