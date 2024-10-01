Son gelişmelere göre, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarının ardından, yerli ve yabancı hava yolu şirketleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yapılacak uçuşları bu gece ve yarın iptal etti.

Birçok hava yolu, bu ülkelerdeki hava sahasının kapanması nedeniyle sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştirdi ve iniş için İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi. Hava sahasının kapanması, yabancı hava yolu şirketlerine ait pek çok uçağın yakıt ikmali yapamaması nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirilmesine yol açtı.

Bu gelişmeler, bölgedeki hava trafiğinin nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Uçuş iptalleri ve yönlendirmeler, yolcuların seyahat planlarını ne ölçüde etkileyebilir?