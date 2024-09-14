Çorum'un Alaca ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, Sultan Köyü’nde, soğan yüklemesi yapan kamyonun tarla sınırında kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma

Alaca ilçesine bağlı Sultan Köyü'nde Halil A. (28) yönetimindeki 47 AY 8434 plakalı soğan yüklü kamyon, bir tarladan soğan yükledikten sonra başka bir tarladan da yükleme yapmak üzere yola çıktı. Tarla sınırına geldiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada sürücü Halil A. yaralandı.

Müdahale ve tedavi süreci

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Halil A., ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte. Yetkililer, kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme yapacak.