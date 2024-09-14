Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucu 103 Rus ve 103 Ukraynalı askeri personel serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde esir alınan 103 Rus askerinin serbest bırakıldığı, buna karşılık Ukrayna'ya 103 askeri personelin teslim edildiği bildirildi.

Esir takasında Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan askerlerin şu anda Belarus'ta bulunduklarını, kendilerine gerekli psikolojik destek ve sağlık yardımı sağlandığını açıkladı. Askerler, rehabilitasyon ve tedavi için Rusya'ya gönderilecek. Takas sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk rolü oynadığı da belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 103 Ukraynalı askerin daha evlerine döndüğünü duyurdu ve esir değişim sürecine katkı sağlayan ekibine teşekkür etti.