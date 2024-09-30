Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır devrildi ve iki kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Alaca karayolunda, Çorum'dan Alaca istikametine giden 55 EY 120 plakalı fındık kabuğu yüklü tırın, Küre köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Tırın sürücüsü Kürşat Sarıcıoğlu (24) ve yedek şoför Suat Hayri Kocagöz (60) kazada yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Araç içinde sıkışan her iki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ambulansa alındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik, Çorum-Alaca karayolunda tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.