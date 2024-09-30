Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Genç çalıştırıcı, transfer cezası nedeniyle istifa etmediğini, ancak kulüpte bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Transfer cezası var diye bırakma kararı almıyorum. Kayserispor'a bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım." şeklinde konuştu.

Bu ani gelişme, futbol camiasında şaşkınlıkla karşılanırken, Kayserispor'un yeni teknik direktör arayışına gireceği tahmin ediliyor. Yılmaz’ın ayrılığının ardından takımın performansının nasıl etkileneceği ise merakla bekleniyor.