Ülkemizde 'Cosby Ailesi' olarak bilinen 1980'li yılların popüler dizisi 'The Cosby Show'un yıldızı Malcolm-Jamal Warner, 54 yaşında hayatını kaybetti. Warner, ailesiyle birlikte gittiği Costa Rica tatilinde denizde yüzerken akıntıya kapılarak boğuldu.

Costa Rica polisi müdahale etti

Costa Rica polisi, oyuncunun cansız bedeninin Limon şehrindeki Cocles plajında bulunduğunu açıkladı. Resmi ölüm nedeni boğulma olarak kayıtlara geçti. Olayın detayları halen netleşmedi.

Uzmanlar plajların tehlikelerine dikkat çekti

Olay sonrası uzmanlar, Costa Rica’daki bazı plajların koşullara bağlı olarak ciddi risk oluşturabileceğini belirtti. Tatilcilerin bu tür bölgelerde dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Malcolm-Jamal Warner’ın kariyeri

Malcolm-Jamal Warner, 'Cosby Ailesi' dizisinde Cliff Huxtable’ın oğlu Theodore Huxtable karakterini 1984-1992 yılları arasında sekiz sezon boyunca canlandırdı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Warner, 1986 Emmy Ödülleri’nde “Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında aday gösterildi.

Dizide çocuk yaşlarda rol almasına rağmen geniş bir hayran kitlesi edindi. Warner, sonrasında 'Malcolm & Eddie' (1996-2000) dizisinde Malcolm McGee rolünde yer aldı. Ayrıca 2011-2015 yılları arasında 'Reed Between the Lines' dizisinde Dr. Alex Reed karakterini canlandırdı.

Aile hayatı ve geride kalanlar

Evli olan Malcolm-Jamal Warner, geride 8 yaşında bir kız çocuğu bıraktı. Warner’ın ani vefatı, sevenlerini derinden üzdü.