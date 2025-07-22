FIFA, Trendyol 1. Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’a, mali anlaşmazlıklar nedeniyle üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu kaydetme yasağı getirdi. Karar, FIFA’nın disiplin kurallarını ihlal eden kulüplere yönelik yayımladığı güncel liste ile kamuoyuna duyuruldu.



FIFA'dan Açıklama: Yeni Oyuncu Kaydı Yasak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), çeşitli ihlaller nedeniyle transfer yasakları uyguladığı kulüpleri yayımladı. Bu listede yer alan Atakaş Hatayspor’un, mali anlaşmazlıklar ve mevzuat ihlalleri sebebiyle üç dönem boyunca yeni oyuncu transfer etmesine izin verilmeyecek.

Geçen Sezon Küme Düşmüştü

Atakaş Hatayspor, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig’den 1. Lig’e düşmüştü. Kulüp, yaşadığı sportif düşüşün ardından şimdi de FIFA'nın kararıyla transfer konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kulüp yetkililerinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.