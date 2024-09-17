Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 18. Cadde üzerinde yer alan bir keçe fabrikasında bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın başladı. Yangının kısa süre içinde büyüyerek geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Ekipler yoğun çalışma yürütüyor

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi yayına kapatırken, itfaiye ekipleri fabrikanın çeşitli noktalarından alevlere müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun bir çalışma yürütüyor.