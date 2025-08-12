Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo (40) ile Arjantinli model Georgina Rodriguez (31), 8 yıllık birlikteliklerini resmen nişanla taçlandırdı. Çift, 11 Ağustos’ta Instagram’dan paylaştıkları romantik karelerle müjdeli haberi duyurdu. Rodriguez’in parmağındaki devasa tektaş ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Rodriguez, yüzüğün fotoğrafına İspanyolca “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” notunu ekleyerek mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Milyon Dolarlık Işıltı

Yüzüğün tasarımı ve değeri hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, mücevher uzmanları dev pırlantanın değerini tahmin etmeye başladı. Londra merkezli 77 Diamonds’ın yönetici direktörü Tobias Kormind, yüzüğün ortasındaki oval kesim taşın yaklaşık 35 karat olduğunu, yanlardaki pırlantalarla birlikte toplamda 37 karata ulaştığını belirtiyor. Platin üzerine işlenen bu gösterişli tektaşın değerinin 5 milyon dolar civarında olabileceğini söylüyor.

Loreal Diamonds’tan nişan yüzüğü uzmanı Laura Taylor ise taşın 15 ila 20 karat arasında olabileceğini, kusursuz berraklıktaki D-F renk aralığındaki pırlantaların değerinin 2 milyon doları rahatlıkla aşabileceğini ifade ediyor.

2017’de Başlayan Aşk Hikayesi

Çiftin yolları ilk olarak Ocak 2017’de İsviçre’deki Best FIFA Football Awards töreninde kesişti. Aynı yılın Mayıs ayında sosyal medyadan ilişkilerini duyuran Ronaldo ve Rodriguez, uzun yıllardır birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Daha önce yüzük parmağında pırlanta yüzükle görülen Rodriguez, bu kez nişanı ilk kez resmen ilan etti.

Ronaldo ve Rodriguez’in 7 yaşında Alana ve 3 yaşında Bella isimli iki kızları bulunuyor. Ronaldo’nun ayrıca 15 yaşındaki oğlu Cristiano Jr. ile 8 yaşındaki ikizleri Eva ve Mateo da taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti. Çift, 2022 yılında doğan oğulları Ángel’i ise ne yazık ki doğumda kaybetmişti.

Bu nişan haberi, çiftin Netflix belgeseli I Am Georgina’da sıkça konuşulan evlilik planlarını da resmen doğrulamış oldu.