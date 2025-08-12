Niğde’nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren Tyana Kadın Kooperatifi, atıkları değerlendiren özgün ürünler üretiyor. Kooperatif, atık kâğıttan çanta, kabaktan gece lambası ve atık deriden çeşitli hediyelik eşyalar yapıyor. 2025’in “Kooperatifçilik Yılı” kapsamında CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kooperatifi ziyaret etti ve kadınların el emeği üretimlerini inceledi.

Antik Tyana’da kadın dayanışması güçleniyor

CHP Milletvekili Gürer, kooperatifin bulunduğu bölgenin tarihî önemine dikkat çekti. Antik Tyana kenti, Kuzey Kapadokya’nın başkenti olarak biliniyor. Kadınların kurduğu kooperatif, yöresel el sanatlarını yaşatıyor ve kadın dayanışmasını artırıyor.

Kooperatif kuruluş sürecini anlattı

Kooperatif yöneticilerinden Nazan Çağlak, üzüm bağlarında ürünlerin pazarlanamaması üzerine kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını söyledi. Başlangıçta ev sanatları ve hediyelik eşya üretimine yöneldiklerini belirtti. “Amacımız Kemerhisar’daki tüm kadınlara istihdam sağlamak, büyüyerek 800 kadına ulaşmak,” dedi.

El emeği ve geri dönüşüm bir arada

Kooperatifte kadınlar, kabağın üzerine çizim yapıp işleyerek gece lambası haline getiriyor. Atık derilerden ve kâğıt iplerden çanta üretiyorlar. Ayrıca yumurta kabuklarından küçük lambalar ve süs eşyaları yapıyorlar. Her ürün kadın eliyle işleniyor, el sanatlarıyla geri dönüşüm buluşuyor.

Pazar sorunu üretimi engelliyor

Kooperatif başkanı Çağlak, en büyük sorunun pazar bulmak olduğunu ifade etti. “Ürünlerimiz markalandığında değer kazanıyor, ancak pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Ünlü firmalar destek verirse kadınlarımıza iş imkanı sağlarız,” dedi. Ayrıca atık malzemelerden üretilen çanta, kapı süsü, balkon süsü gibi ürünlerle sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.