Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, Crossmarket FX ve GDK Grup isimli firmalara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yüksek kâr vaatleriyle vatandaşları dolandıran bu firmaların, yatırım hesaplarındaki paraları çekmek isteyen mağdurlardan sürekli ek ödemeler talep ederek sarmal bir dolandırıcılık yöntemi oluşturduğu belirlendi.

Dolandırıcıların yönteminde mağdurlar, yatırım hesaplarında yüksek karlar olduğunu düşünerek paralarını çekmek istediklerinde sürekli yeni ödemelerle karşılaşıyor. Bir mağdurun ifadesine göre, hesabında 31 bin dolar olduğunu gören kişi, parasını çekebilmek için dolandırıcıların "iki aşamalı ödeme yapmazsan paran yanar" tehdidiyle karşılaştı. İlk etapta 7 bin dolar talep eden dolandırıcılar, ödemenin ardından paranın iade edileceğini vaat etti ancak mağdur, tüm çabalarına rağmen parasını geri alamadı.

Takma isimler ve sahte ofisler

Bu yöntemle dolandırıcılar, mağdurları bir çıkmaza sürüklüyor. Swap maliyetleri, kredi bedelleri ve vergi kesintileri gibi bahanelerle mağdurlardan sürekli ek ödemeler talep ediliyor. Her ödeme sonrası yeni bir şart öne sürülerek dolandırıcılık derinleştiriliyor.

Soruşturmada dolandırıcıların Ateş Kaya, Emir Arslan ve Barış gibi takma isimler kullandığı tespit edildi. Operasyonlarını ise İstanbul Ataşehir'deki paylaşımlı bir ofisten yürüttükleri belirlendi. Firmalar, İngiltere merkezli gibi görünerek mağdurların güvenini kazanmayı hedefliyor.

Şikâyet sitelerinde algı manipülasyonu

Şirketlerin, şikâyet sitelerine sahte şikayetler yazarak ardından bu şikayetleri çözülmüş gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle, potansiyel mağdurların güvenini kazanmaya çalıştıkları belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle, firmaların QNB Bank ve Akbank’taki hesaplarına bloke konuldu. MASAK ve Siber Suçlar ekiplerinin desteğiyle yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetinde yer alan kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

Yetkililerden önemli uyarılar

BDDK onayı olmayan yatırım firmalarına karşı vatandaşları uyaran yetkililer, şu hatırlatmalarda bulundu:

Paranızı çekmek için ödeme yapmanızı isteyen firmalara itibar etmeyin.

Yatırım şirketlerinin yasal izinlerini ve BDDK onayını kontrol edin.

Şüpheli durumlarda en kısa sürede ilgili mercilere şikâyette bulunun.