Crystal Palace ile Bournemouth, 19 Nisan’da Premier Lig mücadelesinde karşılaşacak. Yayın saati, kanal bilgisi ve tüm detaylar belli oldu.

Crystal Palace ile Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Crystal Palace – Bournemouth maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Bein Sports beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı hangi kanalda?

Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanacak İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak. İzleyiciler, platform üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

Crystal Palace-Bournemouth maçı Bein Sports beIN Connect yayın bilgileri

Bein Sports beIN Connect platformu, internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Crystal Palace-Bournemouth maçı ne zaman?

Crystal Palace ile Bournemouth arasındaki karşılaşma, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı saat kaçta?

Mücadele Türkiye saati ile 17:00’de başlayacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı nerede oynanacak?

İngiltere Premier Lig mücadelesi, Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak.