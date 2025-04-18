Crystal Palace ile Bournemouth, 19 Nisan’da Premier Lig mücadelesinde karşılaşacak. Yayın saati, kanal bilgisi ve tüm detaylar belli oldu.

West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Crystal Palace ile Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Crystal Palace – Bournemouth maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Bein Sports beIN Connect platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı hangi kanalda?

Crystal Palace ile Bournemouth arasında oynanacak İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı yayınlanacak. İzleyiciler, platform üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

Crystal Palace-Bournemouth maçı Bein Sports beIN Connect yayın bilgileri

Bein Sports beIN Connect platformu, internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Crystal Palace-Bournemouth maçı ne zaman?

Crystal Palace ile Bournemouth arasındaki karşılaşma, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı saat kaçta?

Mücadele Türkiye saati ile 17:00’de başlayacak.

Crystal Palace-Bournemouth maçı nerede oynanacak?

İngiltere Premier Lig mücadelesi, Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ