İngiltere Premier Lig’inin heyecan dolu maçlarından biri olan Tottenham ile Newcastle karşılaşması, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 15:30’da başlıyor. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod kanallarından izleyebilecek. Maçın başlama saati ve yayıncı bilgileriyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Tottenham ve Newcastle arasındaki rekabet

Tottenham Hotspur ile Newcastle United, Premier Lig'in köklü kulüplerindendir. Her iki takım da son dönemde form grafikleriyle dikkat çekiyor. Tottenham, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet ararken, Newcastle da zorlu deplasmanda sürpriz yapma hedefinde olacak.

Tottenham, geçtiğimiz sezondan itibaren Premier Lig’de üst sıralarda yer almayı hedefliyor ve bu sezon da iddialı. Newcastle ise zorlu bir lig mücadelesi veriyor ve Tottenham’a karşı güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor.

Tottenham - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 15:30

Stadyum: Tottenham Hotspur Stadium

Yayıncı Kanal: Bein Sports 3