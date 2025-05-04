Crystal Palace ile Nottingham Forest, Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 22.00'de başlayacak ve Bein Sports beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

Crystal Palace - Nottingham Forest maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!

İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonu 36. hafta karşılaşmalarında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Crystal Palace - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Crystal Palace - Nottingham Forest mücadelesi, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye'de Bein Sports beIN Connect platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Crystal Palace - Nottingham Forest maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak. Crystal Palace taraftarı önünde sahaya çıkacak olan ev sahibi ekip, galibiyet ararken, Nottingham Forest ise deplasmanda puan ya da puanlar hedefliyor.

Yayıncı Platform Kanal Adı Yayın Şekli Başlama Saati beIN Connect Bein Sports beIN Connect Şifreli 22:00

Bein Sports beIN Connect, Türksat uydusu üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla erişilebilmektedir. Yayın, abonelik gerektirir.

Maç yayını şifreli olup, sadece yetkili dijital platform aboneleri tarafından izlenebilecektir. Karşılaşma ile ilgili anlık gelişmeleri ve canlı skorları Spor kategorisinden (buraya tıklayarak) takip edebilirsiniz.