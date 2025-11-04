Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), aile birliği mazeretine bağlı tayin başvurularının tarihlerini duyurdu. Başvurular 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden alınacak.

CTE AİLE BİRLİĞİ MAZERETİ TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), aile birliği mazeretine dayalı tayin başvuru sürecine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı.

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eş durumu ve aile birliği gerekçesiyle yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

CTE tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden alınacağı belirtildi.

Başvurular yalnızca sistem üzerinden kabul edilecek, elden veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı duyurusuna göre, aile birliği mazeretine dayalı tayin başvurusunda bulunmak isteyen personelin NAS sistemine giriş yaparak gerekli belgeleri yüklemesi gerekiyor.

Başvuru işlemleri sadece sistem üzerinden yürütülecek ve başvurular puan esasına göre değil, mazeret durumuna göre değerlendirilecek.

CTE açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Personelin 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular NAS üzerinden alınacak ancak değerlendirmeler puana göre değil mazeret durumuna göre yapılacaktır. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır.”

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvurular;

Ceza infaz kurumları,

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel,

Eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma atanmak isteyen memurlar tarafından yapılabilecek.

Eşin kamu kurumunda ya da özel sektörde çalışıyor olması fark etmeksizin, belgelerle mazeret durumunun kanıtlanması yeterli olacak.

Resmî açıklama Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinden yayımlandı.

Tayin sonuçlarının ise Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.