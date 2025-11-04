A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ile karşılaşacak. Türkiye-Bulgaristan maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte maçın saati, yayın kanalı ve bilet detayları…

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Türkiye-Bulgaristan maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan için sahaya çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

A Milli Takım, grubundaki dört maç sonunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ay-Yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında alacağı galibiyetle Dünya Kupası yolunda avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin gruptaki son maçı ise 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile oynanacak.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Evet, Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, mücadeleyi TV8 ekranlarından HD kalitesinde ve ücretsiz şekilde izleyebilecek.

Maç, aynı zamanda TV8 dijital platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

A Milli Takım’ın Bulgaristan ile oynayacağı maçın biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genellikle maç biletlerini karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa çıkarıyor.

Buna göre Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin Kasım ayının ikinci haftasında satışa çıkması bekleniyor.

Bilet duyurusu, TFF’nin resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

Taraftarlar, biletlerin satışa çıkmasının ardından TFF’nin iş birliği yaptığı Passo veya diğer online platformlardan bilet satın alabilecek.

Bursa’daki mücadeleye yoğun ilgi olması bekleniyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bilet fiyatları henüz açıklanmadı ancak TFF’nin önceki maç fiyat politikası taraftarlara fikir veriyor.

A Milli Takım’ın 14 Ekim 2025’te Kocaeli’de Gürcistan ile oynadığı maçta biletler şu şekildeydi:

Batı alt orta blok: 2.500 TL

Doğu alt orta blok: 2.000 TL

Kuzey ve güney tribünleri: 900 TL

Yeni maçta da benzer fiyat aralığı bekleniyor.

Kesin fiyatlar, TFF’nin resmi duyurusuyla birlikte açıklanacak.