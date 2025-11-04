2025-2026 KYK burs ve kredi ödemeleri için öğrenciler merak içinde. Taahhütname onayını tamamlayan öğrenciler, ilk burs/kredi ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alabilecek. Peki KYK bursu hangi tarihte hesaplara yatacak?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan KYK burs ve kredileri, öğrencilerin başvurdukları öğretim yılı itibarıyla normal öğrenim süresi boyunca ödenmektedir.

2025-2026 akademik yılı kapsamında burs/kredi kazanan öğrenciler, taahhütname onayını tamamladıktan sonra ödemelerini almaya başlayacaklar.

Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ödemeler, öğrencilerin banka hesaplarına düzenli olarak aktarılacak. Bankkart Genç kartına sahip öğrenciler ödemeleri bu kart ile kullanabilecekler.

KYK TOPLU ÖDEME TARİHİ VAR MI?

Şu an için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

KYK HESAP VE BANKKART BİLGİLERİ