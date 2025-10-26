Son günlerde “savcılara mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi” iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iddialara ilişkin açıklama yaparak hangi durumlarda el koyma yetkisi verildiğini açıkladı.

“Sadece belirli suçlarda el koyma yetkisi veriliyor”

Son günlerde “Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verildi” yönündeki haberlerin yayılması üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kamuoyuna açıklama yaptı.

MASAK’ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçlarında, Cumhuriyet savcılarına hızlı müdahale imkânı tanındığı vurgulandı.

Amaç suç gelirlerinin kaçırılmasını önlemek

MASAK açıklamasında, yapılan düzenlemenin temel amacının suçtan elde edilen paraların finansal sistem dışına çıkarılmasını önlemek olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında suç konusu paranın finansal sistemden kaçışını engellemektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir."

“Vatandaşın mülkiyet hakkına keyfi müdahale yok”

MASAK, yapılan düzenlemenin vatandaşların mülkiyet hakkına zarar verecek bir niteliğe sahip olmadığının altını çizdi.

“Gerek Başkanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir.”

Ayrıca, bazı medya organlarında paylaşılan “savcılara sınırsız el koyma yetkisi verildi” haberlerinin asılsız olduğu, bu iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Tasarı Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandı

Söz konusu düzenlemenin Adalet Bakanlığı tarafından, MASAK ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri alınarak hazırlandığı açıklandı. Bu kapsamda, suç gelirlerinin engellenmesine yönelik teknik ve yasal çalışmaların sürdüğü belirtildi.

MASAK yetkilileri, bu düzenlemenin “yasal sürecin doğal bir parçası” olduğunu ve henüz yasalaşmadığını hatırlatarak kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.