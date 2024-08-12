Çukurova Uluslararası Havalimanı, resmi açılışının ardından ilk 24 saat içinde 11 bin 108 yolcuya hizmet verdi. Açılışın ardından havalimanında gerçekleştirilen ilk uçuşlar, hem iç hatlar hem de dış hatlar seferleriyle büyük ilgi gördü.
Yeni havalimanının modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesi, yolcuların konforunu ön planda tutacak şekilde tasarlandı. Açılışın ardından gerçekleşen seferlerde yoğunluk gözlemlendi, havalimanının ilk gününde birçok yolcu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın sunduğu imkanlardan yararlandı.
Editör: Sedef Didem Ezme