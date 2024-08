İzmir’de bir kahve değirmeni firması sahibi olan ve Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Can Umsu, grafik tasarımcı Tansel Ünal Maviş ile birlikte etkileyici bir poster koleksiyonu tasarladı. Bu projede, Can Umsu’nun temsil ettiği Garanti Roasters firmasının ürettiği FOCHA kahve kavurma makinesi ön plandaydı. FOCHA, 2022 yılında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen World of Coffee Milan Fuarı’nda, Nitelik Kahve Birliği (Specialty Coffee Association) tarafından "Yılın En İyi Ürünü" ödülüne layık görülmüştü.

Proje kapsamında, FOCHA kahve kavurma makinesini tanıtan posterler tasarlandı. Bu tasarım koleksiyonu, 1954 yılından beri her yıl iF Uluslararası Forum Tasarımı tarafından verilen prestijli iF Design ödüllerinde, “İletişim: Markalaşma” dalında ödül kazandı.

Can Umsu, projenin önemine dair şunları ifade etti: “Yaratıcılığın sınırlarını kaldırmak, bir kişinin görevidir. Ben de aile işletmemiz için yaratıcılıkla özgürleşmeyi seçtim. 70 yılı aşan makine imalat çabamızla, sadece ürün üretmekle kalmayıp, sürdürülebilirlik ve gelişim konularında da dikkatle çalıştık. Sanat yönetmeni olarak danışmanımız olan Tansel Ünal Maviş ile mühendislik ve sanatın birleşebileceği bir alan yaratmak istedik.”

Tasarımcı Tansel Ünal Maviş, projeyi şöyle açıkladı: “FOCHA kavurma makinesinden ilham alarak, üçüncü nesil kahveciliğin etkilerini yansıtan bir poster koleksiyonu tasarladık. ‘FOCHA: Form Building Visual Collection’ adını verdiğimiz bu koleksiyon, kahvenin kavurma sürecindeki değişimini ve dinamiklerini anlatan dokuz parça görselden oluşuyor. Posterler, mekan sahibi ile ziyaretçiler arasında bir köprü işlevi görüyor ve iletişimde sürdürülebilirliği sağlıyor.”