Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen 4 Ekim Cumartesi günü akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Dün LPG’ye uygulanan 1,18 TL’lik zam sonrası pompada fiyatlar sabit kaldı.

Akaryakıt fiyatları sabit kaldı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt piyasasında belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak bu hafta sonu fiyatlar sabit seyretti.

Brent petrol fiyatlarında hafta boyunca yaşanan dalgalanmalara rağmen, 4 Ekim Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansımadı.

Dün LPG’ye 1,18 TL zam gelmişti

Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren LPG’deki 1,18 TL’lik zam, tüketicilerin pompa fiyatlarını yeniden gündeme getirmişti. Zam sonrası LPG fiyatı 28 TL sınırına yaklaşırken, bugünkü fiyatlar sabit kaldı.

İl il 4 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL