Trafik cezalarını ve radar uygulamalarını kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, geliştirilen mobil uygulama sayesinde “radar var” uyarısı alacak. Cezalarda da ciddi artışlar öngörülüyor.

Yeni düzenleme haftaya Meclis’te

Geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanan para cezalarının artırılmasını hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, hız limitleri ve radar noktalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, seyir hızını aniden düşüren 19 bin 46 hız levhası kaldırıldı. Ayrıca birbirine çok yakın yaya geçitleri kapatılarak, yerine alt ve üst geçitlerin yapılması planlanıyor.

“Radar var” uyarısı dönemi başlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların trafikte “tuzak radar” algısını ortadan kaldırmak için yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu aplikasyonun sürücüleri radar noktaları konusunda önceden uyaracağını belirterek, yeni sistemin trafik güvenliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Trafik cezalarında ciddi artış

Yeni teklif, hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi birçok alanda cezaların artırılmasını içeriyor. İşte öne çıkan rakamlar:

İhlal Türü Yeni Ceza Tutarı (TL) Telefonla konuşmak 5.000 Emniyet kemeri takmamak 2.500 Kırmızı ışık ihlali 5.000 Hız sınırını aşmak 30.000’e kadar Ehliyetsiz araç kullanmak 40.000 Ehliyeti iptal edilene araç kullanmak 200.000 Makas atmak 180.000 Drift yapmak 140.000 Ambulans/itfaiyeye yol vermemek 46.000 Sahte plaka kullanmak 280.000 Alkollü araç kullanmak 25.000 Kaza yerini terk etmek 46.000 + 3 yıl hapis Takograf/hız sınırlayıcı kullanmamak 75.000 Aracı mevzuata aykırı değiştirmek 5.000 + trafikten men Trafikte saldırgan davranmak 180.000 + 60 gün ehliyet iptali “Dur” ihtarına uymamak 200.000 + 60 gün trafikten men Geçiş üstünlüğünü kötüye kullanmak 46.000

Amaç: trafik güvenliğini artırmak

Yeni yasa teklifiyle birlikte hem cezaların caydırıcılığı artırılacak hem de sürücülerin radar uygulamaları sayesinde önceden uyarılarak güvenli sürüşe teşvik edilmesi sağlanacak.

Bakanlıklar, trafik denetimlerinde “tuzak” algısını ortadan kaldırarak, vatandaşla devlet arasındaki güveni güçlendirmeyi hedefliyor.