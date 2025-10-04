Trafik cezalarını ve radar uygulamalarını kapsayan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücüler, geliştirilen mobil uygulama sayesinde “radar var” uyarısı alacak. Cezalarda da ciddi artışlar öngörülüyor.
Yeni düzenleme haftaya Meclis’te
Geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanan para cezalarının artırılmasını hedefliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, hız limitleri ve radar noktalarıyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, seyir hızını aniden düşüren 19 bin 46 hız levhası kaldırıldı. Ayrıca birbirine çok yakın yaya geçitleri kapatılarak, yerine alt ve üst geçitlerin yapılması planlanıyor.
“Radar var” uyarısı dönemi başlıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların trafikte “tuzak radar” algısını ortadan kaldırmak için yeni bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, söz konusu aplikasyonun sürücüleri radar noktaları konusunda önceden uyaracağını belirterek, yeni sistemin trafik güvenliğini artırmayı amaçladığını söyledi.
Trafik cezalarında ciddi artış
Yeni teklif, hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi birçok alanda cezaların artırılmasını içeriyor. İşte öne çıkan rakamlar:
|İhlal Türü
|Yeni Ceza Tutarı (TL)
|Telefonla konuşmak
|5.000
|Emniyet kemeri takmamak
|2.500
|Kırmızı ışık ihlali
|5.000
|Hız sınırını aşmak
|30.000’e kadar
|Ehliyetsiz araç kullanmak
|40.000
|Ehliyeti iptal edilene araç kullanmak
|200.000
|Makas atmak
|180.000
|Drift yapmak
|140.000
|Ambulans/itfaiyeye yol vermemek
|46.000
|Sahte plaka kullanmak
|280.000
|Alkollü araç kullanmak
|25.000
|Kaza yerini terk etmek
|46.000 + 3 yıl hapis
|Takograf/hız sınırlayıcı kullanmamak
|75.000
|Aracı mevzuata aykırı değiştirmek
|5.000 + trafikten men
|Trafikte saldırgan davranmak
|180.000 + 60 gün ehliyet iptali
|“Dur” ihtarına uymamak
|200.000 + 60 gün trafikten men
|Geçiş üstünlüğünü kötüye kullanmak
|46.000
Amaç: trafik güvenliğini artırmak
Yeni yasa teklifiyle birlikte hem cezaların caydırıcılığı artırılacak hem de sürücülerin radar uygulamaları sayesinde önceden uyarılarak güvenli sürüşe teşvik edilmesi sağlanacak.
Bakanlıklar, trafik denetimlerinde “tuzak” algısını ortadan kaldırarak, vatandaşla devlet arasındaki güveni güçlendirmeyi hedefliyor.