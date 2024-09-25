Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'nin uluslararası konumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulut, "İsrail, Mescid-i Aksa ve diğer kutsallarımıza kısa bir süre içinde saldıracak. Sonrasında ise hedef Türk yurdu olacak" dedi.

BRICS başvurusu ve yeni dönem

Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusunu Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı olarak nitelendirdi. "Türkiye, Batı'nın istenmeyen mülteci konumuna daha fazla düşemez. Kendi bağımsız yolunu çizmelidir" şeklinde konuştu.

Tarih tekerrür mü ediyor?

Bulut, tarihi bir benzetme yaparak, "Geçmişte Batı, Türk yurduna saldırmak için birleşmişti. Bugün ise benzer bir tehdit var, bu sefer taşeron rolünde İsrail bulunuyor" dedi. "Uykuda olanlar uyanmalı, gerçekleri görenler sesini yükseltmelidir" diyerek uyarıda bulundu.