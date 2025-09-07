İstanbul Küçükçiftlik Park’ta konser veren Türkiye’nin popüler gruplarından Manifest, “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” iddiasıyla başsavcılık soruşturmasına konu oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da grubun sansürlü fotoğrafını paylaşarak sert eleştirilerde bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Manifest, dün akşam İstanbul’da 18 yaş sınırı olan bir konser verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında konserdeki performansları nedeniyle re’sen soruşturma açtı.
Saral’dan sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadan Manifest üyelerinin sansürlü fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Ahlaksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar.”
Konser ve tartışmalar
Grup, Türkiye’de kısa sürede popülerlik kazandı. İstanbul’daki konser sonrası yaşanan tartışmalar ve soruşturma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Manifest’in performansının “ahlaki değerler ve kamu düzeni” açısından ele alındığı belirtildi.