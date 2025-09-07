Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

Grup, Türkiye’de kısa sürede popülerlik kazandı. İstanbul’daki konser sonrası yaşanan tartışmalar ve soruşturma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Manifest’in performansının “ahlaki değerler ve kamu düzeni” açısından ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyadan Manifest üyelerinin sansürlü fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Manifest, dün akşam İstanbul’da 18 yaş sınırı olan bir konser verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyeleri hakkında konserdeki performansları nedeniyle re’sen soruşturma açtı.

İstanbul Küçükçiftlik Park’ta konser veren Türkiye’nin popüler gruplarından Manifest, “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” iddiasıyla başsavcılık soruşturmasına konu oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da grubun sansürlü fotoğrafını paylaşarak sert eleştirilerde bulundu.

