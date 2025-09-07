Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını kayıpsız geçen Filenin Sultanları, Slovenya, ABD ve Japonya’yı da mağlup ederek finale yükseldi.

Finale giden yol

Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Tayland’da düzenlenen turnuvada grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı 3-0 mağlup etti. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 ve yarı finalde Japonya’yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Final eşleşmesi

Finalde Türkiye, Brezilya’yı geçen İtalya ile karşılaşıyor. Türkiye bu maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu unvanını kazanacak.