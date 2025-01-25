Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. 2028 ve 2029 seçimleri için hedeflerini açıklayan Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

2028 ve 2029 seçim hedefleri

Erdoğan, 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ilişkin iddialı bir hedef koyarak, "Cumhur İttifakı olarak yüzde 50’nin çok çok üzerinde bir oyla bu seçimleri kazanacağız." ifadelerini kullandı. Ardından, 2029 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de büyük bir başarı hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, "Büyükşehir, iller ve ilçelerde en az 3’te 2 oranında AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "14 Ağustos 2001'den beri Van teşkilatımızda görev yapmış her kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle eş zamanlı yapılan il kongrelerinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilata görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Eser ve hizmet yarışımızda yer alan arkadaşlarımızı her iki dünyada yoldaşlarımız olarak görüyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz.

"Türkiye'yi bütün olarak kucaklayacağız"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk-Kürt-Alevi-Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olacak kucaklayacağız. Milletimizim kamplaşmasına fırsat tanımayacağız. Bin yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberlerinde süreçleri yürütüyoruz. Şunu tim kalbimle ifade etmek isterim biz muhalefet partileri gibi hatayı başlarında özellikle de millet de arayan bir anlayışa sahip değiliz. Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Seçimlerde ipi göğüslemektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur.

Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Hedefimiz şöyledir; 2028'deki seçimleri Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehir, illerin ve ilçelerin en az 3’te 2’sinde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın eser belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye Yüzyılının inşasını çok kritik bir eşiği aşacak, evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Eserlerimizle konuşacağız, icraatlarımızla konuşacağız.

Van'a yapılan yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçti

Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar uyumlu, planlı çalışma ortaya koyacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşacağız. Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin son 22 yılında 81 vilayetimizde destansı projelere imza attık. Van'a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Sağlıkta 15 milyar lira, ulaştırmada 76 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar liralık yatırım, enerjide 44 milyar lirada, kültür ve turizmde 2 milyar liralık eseri şehrimize kazandırdık. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk.

Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülkeye yaşatmamakta kararlıyız. 40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adım gideceğiz. Bibirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz.

"Fırsat olarak görüyorum"

Operasyonlarımızla terör örgütlerindeki kan kaybını terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyorum. Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle mutlaka gerçekleştireceğiz. Farklı hesaplar peşinde konuşulursa terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmeye devam ederiz.

"85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz"

Üzerimizde çok büyük emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Demokrasiden hukuktan asla ayrılmadık. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi bir duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz kardeşiz. 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim.