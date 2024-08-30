Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenleri adeta büyüledi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, gerçekleştirdiği birbirinden etkileyici manevralarla izleyicilerin nefesini kesti. Gösteri boyunca uçuş emniyet subaylığı görevini SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule başarıyla yürüttü.

Mehter Marşı ile havada zaferin izleri

Etkinlik, İstanbul Yenikapı Meydanı’nda mehter takımının coşkulu gösterisiyle başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte, SOLOTÜRK'ün gökyüzünde sergilediği gurur dolu anlar hafızalara kazındı. Ay yıldızlı F-16'nın gövdesinde gururla taşıdığı simgeler, dünya havacılık tarihinde sadece SOLOTÜRK’e özel olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevralarıyla birleşerek 30 Ağustos’a özel bir şölen sundu.

Vatandaşların nefesi kesildi

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu unutulmaz anları kayıt altına aldı. Etkinliğe katılan Emir Kaplanoğlu, “SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos gösterisini izlemek için sabırsızlanıyordum. Her izlediğimde aynı heyecanı yaşıyorum. Dört gözle bu anı bekliyorduk ve gösterinin alçaktan geçişlerle dolu olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı. Gösteri, izleyenlerde büyük bir coşku ve hayranlık uyandırarak sona erdi.