Cumhurbaşkanı Erdoğan Ab Şanghay Arasında Tercih Yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Doğu ve Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirme stratejisini vurguladı ve bu yaklaşımın ülkenin küresel etkinliğini artıracağını belirtti.

Türkiye'nin stratejik vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda düzenlenen diploma töreninde önemli mesajlar verdi. Konuşmasında, Türkiye'nin dış politikasında dengeyi koruyarak hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerini eş zamanlı olarak güçlendirme hedefini belirtti. Erdoğan, bu stratejinin Türkiye'yi uluslararası arenada daha etkin bir konuma taşıyacağını ifade etti. "AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz, Türkiye ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırıyor" sözleriyle Türkiye'nin dış politikasının çok yönlü olduğunu vurguladı.

Kadın subayların gurur verici başarıları

Tören sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okullarında kadın subayların gösterdiği başarıları özellikle ön plana çıkardı. Kara Harp Okulu'ndan sonra, Deniz Harp Okulu'nda da bir kadın öğrencinin birincilikle mezun olduğunu belirten Erdoğan, "Bu, Türk ordusunun ne kadar güçlü ve kapsayıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin denizcilikteki hedeflerini de vurguladı. MİLGEM projesi ve hava savunma sistemleri gibi milli savunma projelerine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin denizcilik alanında dünya çapında sayılı ülkeler arasına gireceğini belirtti. "Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumakta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" ifadeleriyle Türkiye'nin denizcilik haklarına olan kararlılığını yineledi.

Kazan-kazan esasına dayalı ilişkiler

Konuşmasında, Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin kendi yolunu belirlerken dışarıdan gelen eleştirilere kulak asmayacağını ifade etti. "Türkiye, Doğu ve Batı ile ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırıyor" diyerek, ülkenin dış politikasının çok boyutlu ve pragmatik bir yaklaşımı benimsediğini belirtti.

Erdoğan, Türk subaylarına hukuka ve demokrasiye bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatarak, "Tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız" sözleriyle genç subaylara seslendi.