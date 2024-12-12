Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Ankara’da kabul etti. Görüşmede, Suriye'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Blinken Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında, Ankara'ya geldi. Blinken’ın uçağı, Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Blinken’ı, Türkiye'nin Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman’ın yanı sıra diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve Blinken arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Blinken arasında, Esenboğa Havalimanı Devlet Konukevi’nde gerçekleşen görüşmede, Suriye’nin durumu ve bölgedeki gelişmeler gündemdeydi. Özellikle, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Türkiye'nin bu dönemdeki diplomatik çabaları konuşuldu. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerini ve bölgesel istikrar için attığı adımları vurguladı.

Suriye gündemi ve Türkiye'nin mesajı

Erdoğan ve Blinken’ın görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmenin ana konusu Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği oldu. Bakan Fidan’ın, Suriye’de düzenli bir geçiş süreci ve uluslararası toplumun bu süreçteki rolü hakkında mesajlar vermesi bekleniyor. Ayrıca, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcut durumdan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki durum ve ateşkes talepleri

Erdoğan ve Blinken arasındaki görüşmenin bir diğer önemli başlığı, Gazze'deki insani krizdi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği üzerinde durulacak. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerindeki son gelişmeler de görüşülmesi beklenen konular arasında.

İkili ilişkiler de ele alındı

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkiler de masaya yatırıldı.