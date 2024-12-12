Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası, üyelerinin iş dünyasındaki başarılarını artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak aile şirketlerinin yönetimi ve etkili karar verme süreçleri üzerine kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programının detayları

Edremit Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Aile Şirketlerinin Yönetimi ve İşletmelerde Etkili Karar Verme Süreçleri” konulu eğitim programı, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Oya İnci Bolat ve Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde ele alınan konular

Eğitimde, aile şirketlerinin yönetimindeki özel dinamikler ve işletmelerde etkili karar almanın önemi üzerine derinlemesine bilgiler verildi. Katılımcılar, aile içi ilişkilerin iş yönetimine etkisi ve stratejik kararların başarıya nasıl yön verebileceği hakkında önemli bilgiler edindi.

Teşekkür mesajı

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, eğitim programını başarıyla tamamlayan eğitmenler Prof. Dr. Oya İnci Bolat ve Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen’e teşekkür etti. Bu tür eğitimlerin üyelerinin iş hayatındaki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti.