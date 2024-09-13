Financial Times’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin en büyük şirketlerinin yöneticileriyle New York’ta bir araya gelerek Türkiye’ye yönelik yatırımları teşvik etmeyi planlıyor. Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek yuvarlak masa toplantısında Wall Street bankalarının önde gelen isimleri, JPMorgan ve Goldman Sachs’tan üst düzey yöneticiler de yer alacak.

Erdoğan'ın yatırım çağrısı

Türkiye ekonomisine yabancı yatırımı artırmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin en büyük 20 şirketiyle bir araya gelerek yatırım ortamını güçlendirme hedefinde. 23 Eylül’de düzenlenecek bu toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı döneme denk geliyor. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından organize edilen bu etkinlik, Türkiye’nin global yatırımcılar nezdinde cazibesini artırma çabalarının bir parçası.

JPMorgan ve Goldman Sachs katılımı

Financial Times’a göre, toplantıya katılacak şirketler arasında finans dünyasının devlerinden JPMorgan ve Goldman Sachs gibi isimler bulunuyor. Bu iki bankanın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, ertesi gün Goldman Sachs’ın Manhattan’daki merkezinde düzenlenecek Türk yatırım konferansı da dikkat çekiyor. Bu etkinlikte, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan konuşma yapacak.

Türkiye-ABD iş birliği güçleniyor

Erdoğan’ın bu ziyareti, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da New York’ta düzenlenecek görüşmelerde yer alarak, enerji ve sanayi alanlarında yatırımcıları çekmeye çalışacak. TAİK ve Citigroup tarafından organize edilen bu etkinlikler, Türk şirketlerinin küresel pazarlara açılmasını hedefleyen stratejik adımlar arasında yer alıyor.

Türk yatırım konferansı

Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk yatırım konferansı, Türkiye ekonomisinin kilit oyuncularının küresel yatırımcılara sunum yapacağı bir platform olacak. İstanbul’da borsaya kote şirketlerin de bu etkinlikte yatırımcılarla görüşme yapmaları bekleniyor. Bu konferans, Türkiye’nin özellikle finans ve sanayi sektörlerinde yabancı yatırımcıları çekme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.