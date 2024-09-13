Cenaze töreni İzmir’de gerçekleşti

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi. Cenaze, Türk bayrağına sarılı olarak tören alanına getirildi ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Törene İzmir Valisi, CHP Genel Başkanı ve diğer önemli isimler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel: Filistin davası Türkiye’nin davasıdır

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin davasının Türkiye’nin ve özellikle solun davası olduğunu belirtti. Özel, İsrail’in uygulamalarını kınayarak, Filistin’in yanındayız ve İsrail’i durdurmak için uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Özel, Filistin davasının sadece iç politika malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.