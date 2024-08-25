Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Tarihi Ahlat’ta anlamlı ziyaret

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve geniş bir heyetle birlikte Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan bu tarihi mekân, Erdoğan’ın yoğun programı kapsamında özel bir durak oldu.

Etkinliklerle dolu bir gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’taki ziyaretinin öncesinde il merkezinde toplu açılış programlarına katıldı ve ardından Ahlat’ta düzenlenen Malazgirt Zaferi kutlama etkinliklerine iştirak etti. Mezarlık ziyareti sırasında tarihi mekân hakkında bilgi alan Erdoğan, mezarlık içindeki kabirleri gezdi. Ziyaretin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’taki temaslarına gece de devam edecek. İlçede geçireceği gece sonrası, yarınki kutlama etkinlikleri ve ziyaretler için programını sürdüreceği bildirildi.