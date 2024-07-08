Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılmak üzere ABD'ye hareket ediyor. Zirve, uluslararası güvenlik ve Türkiye'nin dış politika stratejileri açısından önem taşıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacak. Zirvenin açılış gününde, 75. yıl anma programına da iştirak edecek. Ayrıca, 10 Temmuz'da düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları toplantısında diğer üye ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek.

Erdoğan'ın zirve kapsamında planlanan çok sayıda ikili görüşmesi bulunuyor. Özellikle bölgesel güvenlik konuları ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerindeki rolü üzerinde durulması bekleniyor. Gazze'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri de görüşme gündeminde öne çıkacak konular arasında yer alıyor.

NATO zirvesi, global güvenlik tehditlerinin ele alınacağı bir platform sağlayacak. Soğuk savaştan günümüze kadar olan süreçte, üye ülkeler arasında savunma iş birliği ve güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak. Zirve sonrasında alınacak kararlar, NATO'nun gelecekteki stratejik yönelimini etkileyebilir.

Erdoğan, zirve süresince düzenleyeceği basın toplantıları ve medya ile yapacağı görüşmelerle ulusal ve uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin perspektifini aktaracak. Bu açıklamalar, Türkiye'nin dış politika hedefleri ve uluslararası arenadaki rolünü belirlemede önemli bir rol oynayacak.