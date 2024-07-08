Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle tanınan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 15 yaşındaki kızları Su, güzelliğiyle annesine benzetiliyor. Su Atacan, önceki gün Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman ile birlikte Göcek'te görüntülendi. Gençler Alaçatı sokaklarında da birlikte vakit geçirdi.

"Yeni tanıştık"

Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden Su Atacan ve Yaman Sandal, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan ikili, "Yeni tanıştık, ilk defa birlikte fotoğrafımız çekiliyor" dedi. Ayrıca Mustafa Sandal'ın konserinde de birlikte eğlenen gençler, oldukça neşeli anlar yaşadı.