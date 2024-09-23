Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta, Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekerek, bu iş birliğinin farklı alanlara yayılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının, bölgesel istikrar açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Gazze'nin durumu konuşuldu

Erdoğan, görüşmede aynı zamanda Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti. İsrail'in bölgedeki çatışmaları daha geniş bir alana yayma çabalarının önlenmemesi halinde, dünya barışının ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Uluslararası toplumun bu katliamları durdurmak için tek ses olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bu görüşme, Türkiye ile Sırbistan arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın bu mesajları, iki ülkenin gelecekte daha yakın iş birliklerine imza atacağının sinyallerini veriyor.