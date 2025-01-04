Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, Türkiye'nin geleceği ve belediyelerdeki yönetimsel bozukluklara dair çarpıcı mesajlar verdi.

CHP'li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Belediyeleri yağmalıyorlar!" dedi.

Erdoğan, CHP'li belediyelerin hizmet üretmek yerine borçları arttırmakla meşgul olduklarını ve bunun Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini zora soktuğunu savundu.

Belediyelerdeki yönetim anlayışına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında belediyelerin halk için projeler üretmesi gerektiğine dikkat çekerek, mevcut yönetimlerin bunun yerine belediyeleri ekonomik olarak zora soktuğunu vurguladı. Erdoğan, CHP'li belediyelerin sorun çözmek yerine, yönetimsel hatalarla halka zarar verdiğini ifade etti.

Aynı zamanda, AK Parti hükümetinin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde önemli projelere imza attığını ve bu hizmetlerin halk için büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, “Bizim için her görev ülke ve millet için tutulan bir nöbettir” diyerek, AK Parti’nin hiçbir zaman bencillik ve makam ihtirasıyla hareket etmediğini söyledi.

"Biz hizmetle meşgulüz"

Erdoğan, partisinin yönetim anlayışını da şu sözlerle açıkladı: "AK Parti'de bencillik yoktur, ene yoktur. Bizim için her görev milletin hizmetindedir. Muhalefet ise sürekli kendi içinde kavga ediyor. Biz hizmetle meşgulüz. Kalbimiz Türkiye için çarpıyor." Erdoğan, AK Parti'nin her zaman halk için çalıştığını, iktidara geldikleri günden bu yana Türkiye'yi büyütme ve güçlendirme yolunda adımlar attıklarını belirtti.