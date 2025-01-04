İzmir'de 5 Ocak Pazar günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3259065
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3259068
BAYINDIR / İZMİR
Pınarlı
Zeytinova ( İzmir Ödemiş Yolu )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273230
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273232
BAYINDIR / İZMİR
Cumhuriyet ( Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. İlyas Tuna Sk. İSTASYON İNÖNÜ Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. Esen Sk. Mehtap Sk. Okul Çk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Yakapınar Sk. )
Hasköy ( 10. Çk. 11. Çk. Sk. 12. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 15. Çk. Sk. 2. Çukaz Sk. 4. Çk. Sk. 5. Çk. Sk. 6. Çk. Sk. 7. Çk. Sk. 8. Çk. Sk. 9. Çk. Sk. Adnan Menderes Sk. Hasan Tahsin Sk. Hasköy Cami Sk. Inönü Sk. Kazım Karabekir Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Mezarlık Yolu Sk. Sazlık Sk. VALİ KAZIM DİRİK Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Şehit İbrahim Erince Cd. )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET 451. Sk. Abdi Yalçın Cd. Arap Hasan Cd. Bayburt Sk. Cambazoğlu Sk. FEVZİ ÇAKMAK GÜZÇİÇEK MEVKİ Hacı Hasan Sk. Hacı Hüseyin Cd. Hasan Örs Sk. Kadı Hüseyin Sk. Kasapoğlu Sk. Mahmut İsmail Sk. Musluoğlu Sk. Necati Uza Cd. Nihat Yalçın Sk. Zeytinlik Sk. Çakır Osman Sk. Çam Hasan Sk. Özece Sk. )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Ayşe Hanım Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. KAZIM DİRİK Necati Şahin Cd. Park Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Mektep ( KARANFİL Köy İçi Yol Menemenli Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Vidin Sk. OKUL )
Necati Uza ( 1. Güzçiçek Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 2. Güzçiçek Sk. 201. Sk. Fulya Sk. KOCA MEZARLIK Sümbül Sk. Zambak Sk. İstiklal Sk. )
Yakapınar ( Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. )
Yeşilova ( CANLI İSTASYON Cami Sk. Yeşilova Köyü Park Sk. Orta Sk. Nizam Sk. Mistak Sk. Konak Sk. Hacı Hüseyin Sk. Gül Çk. Gönül Sk. Camii Sk. )
Çırpı Cami ( Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Kuloğlu Sk. Nizamoğlu Sk. )
Çiftçigediği ( 4 EYLÜL Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )
Dernekli
Elifli
Kızılcaova ( Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI )
Atatürk ( ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Filiz Sk. Fırıncı Sk. Kahraman Sk. Molla Sk. HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. Şehit Eray Dağlı Sk. )
Arıkbaşı ( Akçam Sk. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Arıkbaşı Cd. Bahar Sk. Cami1 Sk. Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Çırpı İstasyon Sk. İmamevi Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273234
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
BAYRAKLI / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3267785
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı ( 1909. Sk. 1908. Sk. 1907. Sk. 1906. Sk. 1905. Sk. 1904. Sk. 1903. Sk. 1902. Sk. 1901. Sk. 1900/1. Sk. 1900. Sk. 1899. Sk. 1898/2. Sk. 1898/1. Sk. 1898. Sk. 1912. Sk. 1910. Sk. )
Adalet ( Nur Sultan Nazarbayev Cd. )
KARABURUN / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273123
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Karaburun )
İskele ( Okul Sk. İnci Sk. DENİZ 2253 Kubilay Sk. Halil Altın Cd. Deniz 2. Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2247 2250 2256 )
KİRAZ / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3273103
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler ( MANDAL KEMER )
SELÇUK / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273234
SELÇUK / İZMİR
Belevi
TİRE / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3259065
TİRE / İZMİR
Akkoyunlu ( Akkoyunlu Yolu AKKOYUNLU Eğercili Küme Evler AZMAKALTI TİRE YOLU çavdar tepe kümeevler çavdartepe kümeevleri Akkoyunlu Köyü İç Yolu Eğercil Mevki )
Alacalı ( Harmantepe HARMANTEPE Alacalı Köyü İç Yolu Alacalı Yolu )
Ayaklıkırı ( Ayaklıkırı Köyü İç Yolu Ayaklıkırı Köyü AYAKLIKIRI CUMHURİYET )
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )
Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak boynuyoğun köyü CUKURYER KUME EVLERI )
Adnan Menderes ( KİRECTEPE Patlıcan Çukuru Mvki. gökcen yolu benli tepe KİREÇTEPE ara yol ara ova yolu )
Toki ( FATİH SULTAN MEHMET Tire Toki )
Kurşak
Yenioba ( Yenioba Köyü İç Yolu Yenioba Köyü Yeni Oba 5351 Kümeevler 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü 5351 Kümeevler Yeni oba köyü yenioba köyü 5351 Kümeevler Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler yeni oba köyü 5351 kümeevler yol Yeni Oba 5351 Küme evler yeni oba köyü 5351 Kümeevler yeni oba köy içi yol yenioba köy içi yol )
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )
Turgutlu ( turgutlu mh dam içi yol YOL ALTI YOL ÜSTÜ Turgutlu Köyü İç Yolu yolaltı )
Somak ( Somak Köyü İç Yolu Somak Köyü )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE pınarlar küme evleri GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE CAYIRARASI MEVKII )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )
Dere
Mahmutlar ( CAMİ Mahmutlar Köyü İç Yolu Mahmutlar Köyü )
Kürdüllü
Küçükkömürcü ( Küçükkömürcü Yolu Küçükkömürcü Köyü İç Yolu küçükkömurcu dag yolu )
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Küçükburun ( Küçükburun Köyü İç Yolu Küçükburun Köyü KÜÇÜKBURUN YAYLA )
Karateke ( HACI MEHMET SK. 5sok. halil culhaoğlu egriazmak yolu İbrahim Öztürk KARATEKE-ATATÜRK CD. Karateke Köyü İç Yolu Işılay Saygın Cd. Halil Çulhaoğlu Sk. 6.sokak 6.Sokak KARATEKE-ATATÜRK Zihni Tutkaç Sk. SALİH SELİFE SALİH SELİFE SK. KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK. KARATEKE ATATÜRK NAZİLLİ KUYUSU NAZİLLİ KUYUSU SALİH SELİFE SK. )
Işıklı ( Işıklı Köyü GÖKÇEN YOLU IŞIKLI CUMHURİYET IŞIKLI ATATÜRK SOKAK. Yol Kümeevler )
Işıklar ( Işıklar Köyü İç Yolu AYAKLIKIRI YOLU hasancavuslar yolu DOĞANLAR KÜME EVLER )
Eskioba ( Eski Oba köyü iç yolu Eski Oba Köyü iç Yolu Çevre Yolu Kuyulu ESKIOBA KUME EVLERİ )
Dündarlı ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU Dündarlı Köyü İç Yolu )
Dibekçi ( dibekçi ara yol patıka yamandere dıbekcı yolu Dibekçi Yolu Dibekçi Köyü İç Yolu )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Dağdere ( Dağdere Yolu Dağdere Köyü İç Yolu DARI DERESİ )
Çiniyeri ( Çiniyeri Yolu Çiniyeri köy içi yol TURK GECER SK Ağaçlı kümeevler )
Çeriközü ( pınarbasşı sk Çeriközü köyü iç yolu GÜLTEPE Çeriközü Köyü İç Yolu )
Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )
Büyükkömürcü ( Büyükkömürcü Yolu )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3259068
TİRE / İZMİR
Derebaşı ( BAYRAKTEPE DEREBAŞI DERE DEREBAŞI LALE GÜRHANE SALKIM Derebaşı Neşe İzmir Ödemiş Yolu derebaşı köy yolu 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ )
Doyranlı ( Doyranlı Köyü İç Yolu Doyranlı Yolu )
Hisarlık ( YUVALI SELÇUK Hasançavuşlar Köyü İç Yolu Hisarlık Köyü ara yol hısarlık ova yolu yuvalı HİSARLIK YUVALI YOLU )
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN )
Karateke ( isimsiz3 )
Bahariye ( Bahariye yolu 1. Kara Kurna Sk. 2. Kara Kurna Sk. 2. Katırcılar Sk. 2.Katircilar Sk. Abdioğlu Sk. Ahmet Kahvesi Sk. Atlanbac Sk. Aydın Cd. Derekahve Sk. Kakaçlar Sk. KAPLAN YOLU Katırcılar Sk. Keskin Sk. Küçük Yokuş Sk. Naimoğlu Sk. Narin Gç. Narin Sk. Soğuksu Sk. UZUNİRİM Çatal Çeşme Gç. Çatal Çeşme Sk. Çelebi Sk. Ünlü Sk. Şeyh Cami Arası Sk. Şeyh Cami Sk. batıdag kume evler NESLİHAN )
Dere ( Şimşir Sk. Şemsi Sk. İncirli Sk. Önemli Sk. Çamurlu Sk. Zincirli Sk. Zeybekoğlu Sk. Zebekoğlu Sk. Zara Sk. Süratli Sk. Süleyman Çk. Sarıca Yusuf Sk. Sandıkeimi Sk. Narlı Sk. Merdivenli Sk. Mehmetçik Sk. Mehmet Bey Sk. Kırıkdiş Sk. Kırçiçeği Sk. Kıroğlu Sk. Kiroglu Sk. Kirkdis Sk. Keselli Kara Süleyman Sk. Kanal Sk. Kadı Küpü Sk. Incirli Hekim Hamamı Çk. HEKİM HAMAMI Hekim Hamam Yokuşu Gökçe Sk. Ebe Oğlu Sk. Düzyol Sk. Dut Alanı Sk. Derekahvesi Sk. Damla Sk. Bayır Sk. Bayır Bakırlı Çeşme Sk. Bakkal Sk. Aydınlı Sk. Avcı Sk. Abalı Çk. Abalı Sk. 2. Abalı Sk. 1. Zincirli Sk. )
Yemişler ( Yemişler Köyü İç Yolu Yemişler Köyü )
Toparlar ( Toparlar Yolu Toparlar Köyü İç Yolu )
Topalak ( MERSİNDERE Topalak Köyü İç Yolu Topalak Köyü TOPALAK KOY YOLU )
Somak ( incirliova yolu küme evler İNCİRLİOVA YOLU )
Ortaköy ( ORTAKÖY YAYLA Ortaköy Köyü İç Yolu kayalı mvk. ortaköy yayla küme evleri ORTAKÖY YAYLA (KÜME EVLER) YAYLA KÜME EVLER )
Musalar ( Musalar Köyü İç Yolu Musalar Köyü )
Yeni ( Çarşı Ağası Sk. Yeni Köprü Sk. Ulucami Sk. TÜRKOCAĞI Mektep Cd. GÜLCÜ Gazazhane Sk. Ömeroğlu Sk. Fevzi Paşa Cd. Dereli Sk. BEDESTAN AYDINOĞLU Atatürk Cd. Aralık Sk. Ankara Cd. Alayhan Sk. )
İbni Melek OSB
Turan ( yığıntaş küme evleri mevkii iç yolu yıgıntas yığıntas YIĞINTAŞ KÜME EVLER YIHGINTAŞ KUMEEVLERİ )
Paşa ( ŞAKİROĞLU Tokmakoğlu Sk. Süratli Yokuşu Sk. SURATLI CAMİİ Sülüklü Sk. Nurlu Sk. MOLLA YOKUŞU Molla Cami Gç. Kabil Sk. Hisar Sk. HASANOĞLU Eralı Yokuşu Sk. Erali Sk. Emin Sk. EKİNHİSARI Ekin Sk. Dutdibi Sk. Buduroğlu Sk. 2. Sülüklü Sk. 2.GAZİ 2. Dutdibi Sk. KAVAKDİBİ )
Kurtuluş ( Ussaki Sk. Ussaki Aralık Sk. Köprülü Cd. Kore Gazileri Sk. HASTANE Bahçe Sk. BAHÇEKAHVE Ay Sk. )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evlerı Çengeloğlu Sk. Çamarkası Sk. Vakıf Harım Sk. Tilkilik Deresi Cd. YENİTABAKHANE Kuyu İrim Sk. Kemercik Sk. KARACAALİ Kahya Sk. CAMİİ ARKASI Alan Çeşme Sk. 2. Hürriyet Sk. 1. Hürriyet Sk. halil bahçeli )
İstiklal ( Öğretmen Sk. Çırak Çk. Çıkmaz Çk. Çubukçu Çk. KAZANOĞLU CAMİİ Çapraz Sk. Yeni Sk. Terzioğlu Çk. Terzioğlu Sk. Suçardağı Gç. Su Çardağı Sk. Serin Sk. Semerci Çk. Nar Sk. Müezzin Sk. Meriç Sk. Küçük Mehmet Sk. Kocaman Çıkmazı Sk. Kocaman Çk. 1.KAVAKDİBİ Karahüseyin Sk. KARAGAZİ Kapalı İrim Sk. KANLIKAVAK ÇIKMAZI KANLIKAVAK Fadıloğlu Sk. EĞREK Egrek Meydan Sk. Berber Sk. Amber Sk. 4. Göçmenler Sk. 3. Göçmenler Sk. 2. Kara Hüseyin Çk. 2. Kanlı Kavak Sk. 2. Göçmenler Sk. 2. Burma Sk. 1. Kara Hüseyin Çk. 1. Göçmenler Sk. 1. Burma Sk. )
İpekçiler ( ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Şehit Mehmet Çoban Blv. Çankırı Sk. Zümrüt Cd. Vehbi Bekir Cd. Ulubatlı Hasan Cd. Sabri Kurtoğlu Cd. Niyazi Sk. Niyazi Gç. Kocabıyık Gç. Kendirciler Sk. Kara Gazi Çeşme Sk. Irmaklar Cd. Honduoğlu Sk. Hattatoğlu Sk. Hantaslı Sk. GÜRCÜ MELEK Gucur Cami Sk. Gazi Cd. Fırat Cd. Cantürk Sk. Barbaros Cd. Akay Cd. Adnan Menderes Blv. 3. Kocabıyık Sk. 2. Çankırılı Çk. 2. Kocabıyık Sk. 1. Çankırılı Çk. 1. Kocabıyık Sk. GÖKÇEN EFE )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE Şair Nedim Sk. İnkılap Cd. Yörükoğlu Sk. Yavuz Selim Cd. Yakupağa Çk. Solakoğlu Çk. Saruhan Sk. Nilüfer Sk. Lale Sk. Köşk Cd. ARKADAŞ Kazım Karabekir Cd. Kazım Dirik Cd. Kazanoğlu Cami Sk. Kardeşler Cd. Karakulak Sk. Işık Sk. Gürcü Melek 2. Çk. Gökşen Efe Cd. Gökcen Efe Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Muhtar Paşa Cd. Fabrika Cd. Deveci Sk. 1. Gürcü Melek Sk. MANGIRLAR KÜME EVLER GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE Mangırlar küme evler )
Duatepe ( ÇEŞMEALANI SK. Çeşme Alanı Sk. Çelik Sk. Tire Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kestaneli Cami Çk. Kestaneli Cami Sk. Eşmeli Mustafa Sk. Demir Sk. Cevizli Sk. 1. Cami Önü Sk. 1. Cami Arkası Sk. 1. Ara Sk. küçük sanayi sitesi Küçüksanayi sitesi iç yolu kücük sanayı sıtesı YELLİKTEPE )
Adnan Menderes ( FAIK TOKLUOGLU BUL. Özlü Sokak egemenlik cd. Özlü Adnan menderes Blv. ERTUĞRUL GAZİ Nadir Süldür Cd. Necip Paşa Cd. ADALET )
Atatürk ( Maltepe Cd. )
Toki ( HASAN TAHSİN )
İbni Melek ( 2.Namazgah Kümeevler 1.Namazgah İLKADIM ÇAKABEK SOK SELÇUK CAD. akdeniz sokak caglayan cd OVA YOLU turan mah. karapınar mevkıı cakallık mevkıı )
Kahrat
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU Akcasehir Camii Sk. Akçaşehir Köyü İç Yolu Akşehir Yolu Maden Sk. Sirsir Sk. akcasehir degirmen AKKUYU KUME EVLERİ )
Akyurt ( Akyurt Köyü Akyurt Köyü İç Yolu AKYURT YOLU )
Alaylı ( Alaylı Köyü İç Yolu Alaylı Yolu )
Büyükkale
Kurşak ( Kurşak Köyü İç Yolu Kurşak Yolu )
Akmescit ( Akmescit Köyü Akmescit Köyü İç Yolu akmescıd akkaya kume evleri )
Alacalı
Armutlu ( Yemişler Yolu Armutlu köyü iç yol ARMUTLU armutlu ara yol )
Başköy ( akmescit YEŞİLDERE Başköy Başköy Köyü İç Yolu kureys 2. karsıyaka dag yolu akkaya mevkıı patika yol KOĞUK KAYA )
Boynuyoğun ( dallık yolu )
Cambazlı
Çayırlı ( KARACAOĞLAN KÜME EVLER KARŞIYAKA ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ Çayırlı Köyü İç Yolu )
Çukurköy ( çukurköy yolu dağ Çukurköy Çukurköy Köyü İç Yolu )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271558
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273232
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( Yeniçiftlik Köyü İç Yolu Yeniçiftlik Köyü SULTAN MEHMET )
TORBALI / İZMİR
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3259065
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3270813
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1577. Sk. 1577 Sk. 1575 Sk. 1573 Sk. 1569. Sk. 1567 1529. Sk. 1527. Sk. 1521. Sk. 1517. Sk. 1516. Sk. 1515 Sk. 1514. Sk. 1513. Sk. 1511. Sk. 1510. Sk. 1509. Sk. 1508. Sk. 1507. Sk. 1505 Sk. 1504. Sk. 1503. Sk. 1501 1525 1506 Sk. 1523. Sk. 1517/1 BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 1612. Sk. 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1600. Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. )
Yedi Eylül ( 5663 5665 AYDIN Site Yolu 5671. Sk. 5669 Sk. 5667. Sk. 5663 Sk. 5661. Sk. 5659. Sk. 5657sk. 5653. Sk. 5651. Sk. 5648. Sk. 5647 Sk. 5646. Sk. 5645. Sk. 5625. Sk. 5596 5590 Sk. 5588 Sk. 5584 Sk. 5580. Sk. 5580 Sk. 5578. Sk. 5574. Sk. 1501/1 5645 5594 5667 Sk. )
Karşıyaka ( 7316. Sk. 7306. Sk. 7304 7302 Sk. 7301. Sk. 7300. Sk. 5 1518. Sk. 1505/1 Sk. )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273225
TORBALI / İZMİR
Çapak ( Philsa Cd. )
Eğerci
Gazi Mustafa Kemal
Yedi Eylül ( 5562. Sk. )
Arslanlar ( 6131/1 BAYINDIR ASFALTI 6131 )
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273227
TORBALI / İZMİR
Tulum
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273230
TORBALI / İZMİR
Taşkesik
Arslanlar
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273232
TORBALI / İZMİR
Bülbüldere
Atalan
Planlandı
05Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273234
TORBALI / İZMİR
Naime ( 6391 8813. Sk. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 401. Sk. )
Tulum ( 6394 6402. Sk. 6401. Sk. 6400. Sk. 6399. Sk. 6398. Sk. 6397. Sk. 6396. Sk. 6395. Sk. 6393. Sk. 6392/1. Sk. 6392. Sk. 6391. Sk. 202 6395/1 Sk. 6378 6395 Sk. )
Sağlık ( Sağlık Köyü İç Yolu 6353. Sk. 6350. Sk. 6355. Sk. )
Pamukyazı ( 8 7433. Sk. 7432 Sk. 7431. Sk. 7429. Sk. 7428. Sk. 7427. Sk. 7426. Sk. 7425. Sk. 7424. Sk. 7423. Sk. 7422. Sk. 7420. Sk. 7419. Sk. 7417. Sk. 7415. Sk. 7413. Sk. 7412. Sk. 7410. Sk. 7409. Sk. 7408. Sk. 7407. Sk. 7405. Sk. 7403. Sk. 7402 Sk. 2013/1. Sk. 2011/1. Sk. 2010/1. Sk. 2009/1 Sk. 2007/1. Sk. 2003/1 Sk. 2002/1. Sk. 2000/1. Sk. 2000. Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk
Kırbaş ( 86. Yıl Cumhuriyet Cd. 512. Sk. 510. Sk. 508. Sk. 506. Sk. 505. Sk. 504. Sk. 503. Sk. 502. Sk. 501. Sk. 2/1. Sk. )
Subaşı ( 206 sokak Süleyman Bozkurt Cd. OSMAN DİRİK II. İNÖNÜ 375sk Sk. 371. Sk. 369. Sk. 361. Sk. 359. Sk. 358 Sk. 315 352. Sk. 348. Sk. 346. Sk. 343. Sk. 342. Sk. 342 Sk. 340. Sk. 338. Sk. 337. Sk. 336. Sk. 334. Sk. 332. Sk. 331. Sk. 330. Sk. 328. Sk. 324. Sk. 320. Sk. 317. Sk. 316. Sk. 312. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 307. Sk. 305. Sk. 315/1 Sk. 314 sok )
Göllüce
Eğerci
Atalan
19 Mayıs ( 8520 8518 8525. Sk. 8516. Sk. 8515. Sk. 8514. Sk. 8513. Sk. 8512. Sk. 8511. Sk. 8510. Sk. 8509. Sk. 8508. Sk. 8507. Sk. 8506. Sk. 8505. Sk. 8504. Sk. 8502. Sk. 8501. Sk. 8500. Sk. 176. Sk. 128. Sk. 8526 8517 Sk. 8514/1 )