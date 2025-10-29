İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis skandalı kapsamında disipline sevk edilen hakemlerle ilgili soruşturmanın Federasyon, Emniyet ve MASAK işbirliğiyle devam ettiğini duyurdu.

Hakemlerin sevkleri sonrası yeni açıklama

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis operasyonu kapsamında 152 hakemi disipline sevk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin sevk edilmesinin ardından soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma işbirliğiyle sürüyor

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma 6222 sayılı Kanun kapsamında yürütülüyor ve TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığı ile koordineli şekilde devam ediyor.

Toplanan deliller ve araştırmalar

Soruşturma kapsamında son 5 yılın MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis sitelerine ait abonelik kayıtları ve tanık beyanları temin edilmeye başlandı. Amaç, hakemlerin bahis oyunlarına iştirak durumlarının tespit edilmesi.

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF’nin kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir."