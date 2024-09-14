Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, Narin Güran cinayetine ilişkin sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden hesap sorulacağını" belirterek, adaletin en ağır cezayı vereceğini vurguladı.

Narin Güran cinayeti üzerine sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında, Narin Güran cinayetine değindi. Erdoğan, bu tür vahşi olayların toplumun vicdanını derinden yaraladığını ifade ederek, "Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden yargı önünde bunun hesabı sorulacak. Döktükleri her damla kanın bedelini ödeyecekler" dedi.

Tekirdağ'daki olay ve adalet mesajı

Erdoğan, Narin Güran cinayetinin ardından Tekirdağ’da yaşanan vahşete de dikkat çekerek, "Bu sabiye işkence edenlerin de adalet karşısında hesap vereceğini, en ağır cezayı alacaklarını" ifade etti. Cumhurbaşkanı, bu tür suçlar karşısında toplumun sessiz kalmayacağını ve devletin gereken tüm adımları atacağını belirtti.

"İdeolojik bağnazlık artıyor"

Konuşmasının bir bölümünde toplumsal yozlaşmaya ve ideolojik bağnazlığa da değinen Erdoğan, "Bireyler ahlaklı olduğunda toplumda huzur olur. Ancak son dönemde ideolojik fanatizm toplumun ahlakını ve huzurunu tehdit ediyor" diyerek, cuma hutbelerine yönelik eleştirilerin artmasına tepki gösterdi.

“Birlik ve dayanışma zamanı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam dünyasının içinde bulunduğu zorluklara da değindi. Gazze'deki mazlumlar için dua eden Erdoğan, "Peygamberimizin yoluna sarılarak bir olmanın ve birlikte hareket etmenin önemini yeniden hatırlamalıyız" dedi. Müslümanların dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Narin Güran cinayeti gibi olayların üzerine gidileceğini vurgulayan Erdoğan, adaletin yerini bulması için tüm gücün kullanılacağını belirtti.