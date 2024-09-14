İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırının planlayıcılarından DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ortak operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne karşı önemli bir adım atıldı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, MİT'in istihbarat çalışmaları sonucunda DEAŞ'ın Afganistan'daki Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Viskhan Soltamatiov, İstanbul’da yakalandı.

Saldırının planlayıcılarından biri

28 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcılarından biri olan Soltamatiov’un, saldırıda kullanılan silahı temin ettiği belirlendi. DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerinin önüne geçmek amacıyla MİT ve emniyetin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan terörist, adli makamlara sevk edildi.